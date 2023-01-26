الأمير سعود بن نهار يزور ملتقى الاستثمار البلدي ويلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، والمقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

والتقى سموه خلال الزيارة بمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحثا خلالها جهود الوزارة في النهوض بقطاع الاستثمار البلدي، إلى جانب ما تتميز به الطائف من امكانات سياحية، ومقومات جاذبة للمستثمرين.

كما زار محافظ الطائف جناح أمانة المحافظة في المعرض المقام على هامش الملتقى، يرافقه معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، اطلعا خلالها لعرض لعدد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة لرجال الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز مشاركتهم في برنامج تنمية وتطوير المحافظة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية والخدمية، إلى جانب إتاحة الاستثمارات البلدية في الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص لتطوير نشاطاتها وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما التقى سمو الأمير سعود بن نهار، بأمين محافظة الطائف المكلف المهندس ناصر الرحيلي، بحثا خلالها مشاركة الأمانة المتميزة في الملتقى، مشيداً سموه بدور الأمانة كذراع تنفيذي للخدمات بالطائف، وما شاهده من طرح أكثر من 150 فرصة استثمارية واعدة ونوعية، لجذب رؤوس الأموال للمحافظة، والخطوات الجادة التي قطعتها لتحقيق غايات التحول في القطاع البلدي ودعم التخصيص.

كما شارك سمو محافظ الطائف في الجلسات الحوارية بملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، أشار خلالها إلى ما تتميز به المحافظة من تنوع جغرافي، مؤكداً أن الاستثمار البلدي سيحسّن من منظومة الاستثمار في المحافظة ويمنحها العديد من المزايا والقدرات، ويدعم تطوير المنتج السياحي بشكل عام، ويزيد من فرص نجاح التسويق السياحي والزراعي والتجاري.