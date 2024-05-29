الأمير سعود بن نهار يستعرض خطط الجهات لاستقبال ضيوف الرحمن والصيف

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، في مقر المحافظة بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الحكومية والخدمية، خطط استقبال ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات في نقاط الوصول في مطار الطائف الدولي ومراكز الفرز الأمني والمواقيت وتهيئة كافة المرافق بالخدمات المطلوبة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المحافظة.

وناقش سموه مع أمين أمانة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومدير شرطة الطائف اللواء عثمان اليوسف، ومدير مرور الطائف العقيد مشبب القحطاني، استعدادات الجهات الحكومية والخدمية والخاصة لاستقبال السياح والزوار وقاصدي محافظة الطائف مع قرب موسم الصيف، حيث تطرق اللقاء إلى تسهيل حركة النقل وتوفير البدائل الكفيلة براحة السياح وتهيئة المرافق والمتنزهات والمواقع السياحية التي يرتادها السياح والزوار والأهالي .