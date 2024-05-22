الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أرزاق لحفظ النعمة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أرزاق لحفظ النعمة سلمان آل علي والفريق المرافق له.

واطلع سموه خلال اللقاء، على التقرير السنوي للجمعية للعام 2023م، الذي اشتمل على أعداد المتطوعين والمتطوعات والكميات الغذائية التي تم توزيعها والخطط المستقبلية، ونسبة تقييم حوكمة المنظمات غير الربحية والتي بلغت 100%.

وثمن سمو محافظ الطائف الجهود التي تقدمها الجمعية لحفظ النعمة في مناطق المملكة ومحافظة الطائف متطلعآ -سموه – لإيجاد حلول كفيلة للتقليل من الهدر الغذائي في المناسبات مع قرب موسم الصبغ، وضمان إيصال الفائض من الطعام للمستفيدين، والتنسيق مع قاعات الأفراح والفنادق والجهات ذات العلاقة لدعم الجمعية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس جمعية أرزاق لحفظ النعمة سلمان آل علي الشكر لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لكافة الأنشطة.