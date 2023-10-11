الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير شرطة محافظة الطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم, مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان بن عبدالرحمن اليوسف, وعدد من قيادات الشرطة, الذي سلّمه تقريراً عن أعمال الشرطة.

وقدّم الأمير سعود بن نهار بن سعود, شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المحافظة نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.

ونوه سموه, بالإمكانيات التقنية والبشرية التي وفرتها وزارة الداخلية، التي ستسهم في تطوير قدرات رجال الأمن والضبط الميداني وتقديم الخدمات إلكترونياً؛ مثمنًا الجهود التي تقوم بها شرطة المحافظة في تقديم خدماتها الأمنية للمواطن والمقيم، وقال: إننا نفخر بما يقدم من خدمات في مختلف الجوانب، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد وتقديم كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.