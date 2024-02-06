الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمحافظة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، تقريراً عن أعمال مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة، وذلك خلال استقباله مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالطائف المهندس بدر الجعيد.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في فرعها بالمحافظة؛ لرفع وتحسين جودة الطرق أمام مرتاديها، موجهاً بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من المواقع وتذليل العقبات أمام مستخدمي الطرق من الزوار والسياح وضيوف بيت الله الحرام.

وقدم مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة المهندس بدر الجعيد الشكر والتقدير لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لكافة القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة.