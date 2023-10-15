الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير مكتب شؤون الإسكان في الطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير مكتب شؤون الإسكان بالمحافظة المهندس حمدي الحليفي.

واطّلع سموه خلال اللقاء على الخطط المستقبلية للإسكان التنموي والدعم المطلوب من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهًا بما يحظى به قطاع الإسكان عامة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – والجهود المبذولة لتأمين وتوفير المسكن الملائم والمناسب, من خلال المشروعات والمنتجات السكنية المخصصة لمناطق المملكة كافة.

وأشاد سموه بما تقدمه الوزارة من جهود في مجال المشاريع السكنية في ظل ما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام بما يتوافق مع رؤية المملكة 2023، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة وأبنائها وتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة في إيجاد السكن التنموي الملائم لذوي الدخل المحدود والأيتام.