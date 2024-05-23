الأمير سعود بن نهار يستقبل وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة اليوم، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد، يرافقة كلٌ من مدير عام التصنيف بوزارة السياحة خالد المسعري، ومدير عام الرقابة والتفتيش إبراهيم العليان.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ الطائف بالفريق، متطلعًا لعمل يواكب توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وينعكس بالفائدة على المحافظة وسكانها وزوارها والوطن بشكل عام.

بدوره ثمّن وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف لمحافظ الطائف اهتمامه ودعمه المستمر، مستعرضاً الوضع الحالي لمرافق الضيافة السياحية في محافظة الطائف، وأوجه الدعم المقدم من الوزارة للمستثمرين ونسب التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية في محافظة الطائف، وذلك لدعم السياحة وتهيئة المرافق لاستقبال الزوار لتتناسب الخدمات مع الأعداد المتوقعة من السياح والزوار هذا العام، بعد ‏أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج ‎صيف السعودية 2024م، في 7 وجهات سياحية تضمنت الطائف.