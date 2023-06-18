الأمير سعود بن نهار يشهد توقيع خمس شراكات استراتيجية لبرنامج مدينة الطائف الصحية

المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم توقيع خمس شراكات استراتيجية لبرنامج مدينة الطائف الصحية.

وتأتي هذه الشركات المتنوعة في عدد من المجالات كرافد وداعم لتطوير أعمال برنامج مدينة الطائف الصحية ، حيث تعنى جامعة الطائف بدعم البرنامج من خلال التعاون في مجال الابحاث والدراسات المجتمعية والتخطيط والموارد البشرية ، وأمانة الطائف في مجالات البيئة والخدمات والمعلومات السكانية والتطوع البلدي ، وجمعية مراكز الأحياء كمكون رئيسي بداخل المجتمع المحلي ، وجمعية ترابط للمسؤولية الاجتماعية ، وشركة ياز وبانوراما في دعم أحد البرامج التقنية.

ويحظى البرنامج بمتابعة واهتمام سمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لمدينة الطائف الصحية التي تعد أكبر مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق البحر الابيض المتوسط ، ويبرز دور البرنامج في تنمية المجتمع والتكامل مع القطاعات الحيوية التي تخدم مدينة الطائف ” لمجتمع حيوي ، صحي ومزدهر ” وتحقيق أهداف جودة الحياة ويتابع البرنامج عدد من الخدمات والمواضيع والمشاريع ذات القيمة والأثر المجتمعي.