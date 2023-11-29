الأمير سعود بن نهار يشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم الطائف الخضراء

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الطائف الخضراء يمثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد بن عايض العتيبي، وجمعية آفاق خضراء البيئية ويمثلها عضو مجلس الإدارة سعد بن رباح العجمي.

وتسعى مذكرة التعاون إلى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد، والمشاركة في تحديد المواقع والمناطق الملائمة للتشجير، وتحديد أنواع الشتلات المناسبة لكل موقع، والتعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية والمعالجة لعمليات الري، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالبيئة والحفاظ على تنميتها واستدامتها، وتنفيذ المبادرات، والحملات والأنشطة التوعوية.

وثمن سمو محافظ الطائف الجهود التي تقدمها الجمعية في زيادة الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية والاستفادة من المياه على مستوى محافظة الطائف.