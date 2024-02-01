الأمير سعود بن نهار يطلع على تجربة دمج الطب الاتصالي مع تقنيات الصحة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف , على تجربة دمج الطب الاتصالي مع تقنيات الصحة الرقمية والذكاء الصناعي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية؛ وذلك مع فريق من التجمع الصحي في المحافظة.

وشاهد سموه حقيبة الطب الافتراضي للمراقبة عن بعد , التي تحوي جهاز قياس نسبة السكر في الدم وقياس ضغط الدم ومستشعر النبض ونسبة الأكسجين في الدم وجهاز كفاءة التنفس؛ حيث تهدف هذه الخدمات إلى تقديم أعمال بشكل افتراضي مرتبطة تقنيًا بمنصة الطب الافتراضي لدى مقدم الخدمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية , مما يسهل على الطبيب تشخيص الحالة بشكل أدق وأسرع وتحديد التدخل المناسب للمستفيد من ” حجز موعد، وصرف دواء، وإحالة، وتدخل سريع” , التي بدورها يسهل تواجدها لخدمة المستفيدين بالمرافق التعليمية مثل السجون، دور الأحداث، دور الأيتام، والمرافق الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور طلال المالكي أن هذه الخدمات جزءً من منظومة الطب الافتراضي التي يعمل التجمع عليها , بحيث يتم دمج خدمة الطب الاتصالي مع تقنيات الذكاء الصناعي والطب الافتراضي.