الأمير سعود بن نهار يطلع على فعاليات “صيف الطائف2023”

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، في مقر المحافظة, فعاليات “صيف الطائف 2023م” تحت شعار “لا تروح بعيد .. الطائف قريب”.

واستمع سموه لشرح من نائب رئيس الغرفة التجارية في الطائف عبدالعزيز البار عن الفعاليات اليومية والأسبوعية، التي تشمل الفرق الشعبية والعروض الخفية وألعاب التوازن وعروض النار والشخصيات البهلوانية وعزف الموسيقى.

وأشار إلى مشاركة 45 عارضاً عالمياً من 10 جنسيات مختلفة، حيث تقام فعاليات صيف الطائف في 6 مواقع في المحافظة وتستمر لمدة 30 يوماً بمعدل 250 فعالية أسبوعية, متوقعا إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الزوار والسياح وقاصدي الطائف بجانب الفعاليات الأخرى التي ستشهدها الطائف.

فيما بارك سمو محافظ الطائف للفريق جهودهم وعملهم، متمنياً أن تكون الفعاليات إضافة للفعاليات المختلفة التي ستشهدها الطائف خلال الأسبوعين القادمين ليستمتع الزوار والسياح وقاصدو الطائف وسكانها بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة والفعاليات المختلفة.