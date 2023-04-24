الأمير سعود بن نهار يقف على عدد من المواقع في مخططات الوسام

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف ميدانياً اليوم، على عددٍ من الأحياء السكنية والمواقع في حي الوسام، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال الأيام الماضية . يرافقه وكيل المحافظة ناصر السبيعي، ومدير الدفاع المدني في الطائف العميد ياسر الشريف، وعدد من القيادات في الجهات الحكومية.

واطلع سموه على عدد من المواقع، كما التقى عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على المنازل المتضررة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على راحة المواطنين والمقيمين، حيث تأتي هذه الزيارة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة شخصية من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، للوقوف على المواقع والاستماع للمواطنين والرفع بالتقارير وإيجاد الحلول العاجلة، حيث ستكون ملاحظاتهم ومطالبهم من الأولويات وفي القريب العاجل.