الأمير سعود بن نهار يكرم عدداً من منسوبي شرطة الطائف

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف , في مكتبه اليوم, عدداً من منسوبي شرطة المحافظة , بحضور مدير شرطة الطائف اللواء عثمان اليوسف , وذلك نظير جهودهم التي يبذلونها لخدمة الوطن والمواطن في مجال عملهم، ودورهم الكبير في حفظ الأمن وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

وأثنى سمو محافظ الطائف على ما يبذله رجال الأمن من خدمةً لدينهم ووطنهم , مشيدا بجهودهم التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية في المحافظة.

فيما ثمن مدير شرطة الطائف لسمو المحافظ , دعمه واهتمامه برجال الأمن , مما كان له الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية وتذليل العقبات أمامهم.