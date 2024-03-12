الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة جوازات الطائف المعيّن حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, اليوم, مدير جوازات المحافظة العقيد عبدالله الزهراني، بمناسبة تعيينه، يرافقه العقيد الدكتور سالم المالكي مدير جوازات مطار الطائف.

وهنأ سموه العقيد عبدالله الزهراني بهذه الثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والسداد وبذل المزيد من العطاء والجهد في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الطائف وتسهيل إجراءات وصولهم, وكذلك المواطنين والمقيمين وزوار الطائف.

وأشاد بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات مختلفة سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون عناء وفي أي وقت , وذلك بفضل الله عز وجل ثم الدعم الذي تقدمه الدولة – أيدها الله -.

من جانبه أعرب مدير جوازات الطائف الشكر والتقدير لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة والقطاع الثالث، مؤكداً حرص كل منسوبي الجوازات على مضاعفة الجهود لخدمة الدين ثم الملك والوطن.