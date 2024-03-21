الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير مطار الطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , في مكتبه اليوم , مدير مطار الطائف الدولي المهندس عبدالرحمن الهاشمي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الجهود المبذولة لتطوير المطار , وفي مقدمتها مشروع تطوير الصالة الجديدة التي ستسهم في تسهيل حركة الزوار والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام , ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

وثمن محافظ الطائف جهود منسوبي مطار الطائف الدولي , متطلعاً لعمل يواكب توجهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وفي ختام اللقاء نوه مدير مطار الطائف الدولي باهتمام ودعم سموه لكافة القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة في المحافظة.