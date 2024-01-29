الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير مكتب وزارة البيئة في الطائف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة المهندس هاني عبدالرحمن قاضي, وعددًا من منسوبي المكتب.

وثمن سموه الجهود التي يقدمها منسوبو المكتب، مطلعاً على التقرير السنوي للمكتب للعام 2023م وأبرز الإنجازات التي قدمها المكتب من مشاريع زراعة الشتلات في المنتزهات وصيانة السدود.

كما شاهد سمو محافظ الطائف عرضاً عن المشروعات التنموية في المحافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة للعامين القادمين والجاري العمل على طرحها للاستثمار.