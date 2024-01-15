الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير ومنسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , بمكتبه اليوم , مدير هيئة الهلال الأحمر في المحافظة عبد الله الحارثي وعددًا من منسوبي الهيئة.

واطّلع سموه خلال اللقاء, على البرامج والخدمات الإسعافية وجهود الهيئة في مجالات التطوع، والتدريب، والمشاريع المنفذة.

وأشاد بالدور الكبير والجهود والخدمات التي تُقدّمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى في المحافظة والمراكزالتابعة لها, مشيرًا إلى ما توليه القيادة الرشيدة من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وثمن سمو محافظ الطائف جهود منسوبي هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة بعد اطلاعه على إحصائية أعمال الهيئة خلال العام 2023.