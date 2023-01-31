الأمير سلطان بن ناصر رئيساً فخرياً للإعلام السياحي

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تسلم الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود الرئاسة الفخرية لجمعية الإعلام السياحي؛ وذلك خلال استقبال سموه الكربم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي خالد آل دغيم، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة ومستشاري الجمعية.

ونوه الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من رعاية كريمة للقطاع السياحي واعتباره رافد اقتصادي هام ويوفر فرص وظيفية لشباب الوطن وينمي المجتعات المحلية.

ونوه سموه على حرص الدوله على دعم الجمعيات المختلفه وأهمية دورها ونهوضها في تأدية رسالتها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القطاع الثالث، وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالرئاسة الفخرية لجمعية الإعلام السياحي والتي تحمل أهدافاً تصب في خدمة رؤية الوطن التي يقودها سمو ولي العهد وهدفها في المقام الأول جودة حياة المواطن وخدمة الوطن ورقيه، داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد،من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وامتنانه للأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز لقبوله الرئاسة الفخرية للجمعية، وحرص سموه على الدعم المستمر لأنشطتها وبرامجها في تعزيز السياحة الوطنية ومقومات الوطن وصناعة إعلام متخصص لخدمة جهود الدولة في بناء مشاريع عالمية واستثمار البعد الثقافي والتاريخي لبلادنا ونشر ثقافة التطوع السياحي.