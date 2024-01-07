الأمير سلمان بن سلطان يستقبل القيادات الصحية بمنطقة المدينة المنورة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة مساء اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سامي بن سليم الرحيلي، والرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي.

وخلال الاستقبال، اطّلع سموه على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة على مستوى المنطقة, بالإضافة إلى خطط الشؤون الصحية التطويرية ومنظومة الرعاية الطبية والعلاجية التي يقدمها التجمع الصحي للمستفيدين.

كما استمع إلى شرح عن منهجية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية، ضمن جهود وزارة الصحة على المستوى الوطني، وأحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم، حيث يتضمن فصل المهام تولي التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة تحت إشراف شركة الصحة القابضة، في حين تتولى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري.

من جهتهم، قدّم مدير صحة المنطقة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي، شكرهما لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على توجيهاته الكريمة للارتقاء بالقطاع الصحي في إطار تحقيق توجهات القيادة الرشيدة وتسخير كل الإمكانات البشـرية والمادية لتقديم مستويات متقدمة في منظومة الرعاية الصحية للسكان والزوار.