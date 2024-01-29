الأمير عبدالعزيز بن سعد يتسلم التقرير الختامي لمهرجان حمضيات حائل في نسخته الثالثة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , التقرير الختامي لمهرجان حمضيات حائل في نسخته الثالثة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة ‏الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة المهندس خالد الباتع.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة.

فيما ثمن خالد الباتع لسمو أمير منطقة حائل , دعمه وتحفيزه المستمر لتسهيل أداء الجمعية لمهامها على أكمل وجه لخدمة القطاع الزراعي والسياحي والاقتصادي ، مبيناً أن الجمعية تعمل على العديد من المبادرات المستقبلية.