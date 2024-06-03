الأمير عبدالعزيز بن سعد يتسلم الكتيب الخاص ببرنامج “إطلالة من حائل”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الكتيب الخاص ببرنامج “إطلالة من حائل”، الذي عُرض على إحدى القنوات السعودية خلال شهر رمضان الماضي, بواقع أربع حلقات, تحدث خلالها عن تنمية الاستثمارات في المنطقة وبرامج جودة الحياة وثقافة وتاريخ حائل، والأعمال والتجارة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مقدم البرنامج مهند الضبعان، ومعد البرنامج عبدالملك الضبعان, حيث نوه سموه بالبرنامج وما حققه من صدى إعلامي للمنطقة، مثمناً جهود القائمين عليه وحاثهم على مضاعفة الجهد لأبراز المنطقة إعلامياً وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وثقافية وتاريخية وسياحية.