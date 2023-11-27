الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن النسخة الثالثة من مهرجان العسل 2023 بحائل

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، في ممشى الفجر، مهرجان العسل 2023 في نسخته الثالثة، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، الذي ينظمه فرع الوزارة بالمنطقة ويستمر لمدة 7 أيام.

وتجول سموه على أركان المعرض الذي يشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل، الذي تتميز به منطقة حائل مثل عسل السدر، وعسل الطلح، وعسل الأثل، وعسل الشفلح، وعسل الضمخ ” العرن”، والعديد من الأنواع المختلفة، حيث شارك في عرض هذه الأنواع 35 نحال ونحالة من مختلف النحالين بالمنطقة.

إثر ذلك دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد أعمال الجمعية التعاونية لتربية النحل، مستمعاً لشرح عن أبرز أهدافها وخططها المستقبلية.

وفي الختام كرم سموه الراعي الاستراتيجي للمهرجان “بريق المعادن”.

حضر التدشين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، وعدد من المسؤولين.