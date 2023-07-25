الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تدشين مبادرات منطقة حائل

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر الإمارة اليوم، حفل تدشين مبادرات منطقة حائل التي قامت عليها وكالة الإمارة -مكتب المبادرات-، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي: مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز “ميثاق” لأتمتة برامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية تقييم الأداء الوظيفي، ومبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز “عفو” لحوكمة الديات، ومبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للهوية الشجرية لمنطقة حائل.

وألقى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ كلمة نوه فيها بدعم القيادة لتطوير إمارات المنطقة بمتابعة سمو وزير الداخلية، مشيراً إلى القفزات النوعية للإمارة بحرص وتوجيه سمو أمير المنطقة، ومتابعة سمو نائبه، مبيناً أن مبادرة ميثاق تعد أول منصة إلكترونية في المملكة تؤتمت برامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية كاملاً من خلال رقمنة الإجراءات بما يحقق التنافسية الإنتاجية في الأداء الوظيفي، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني، وتعزيز مفهوم العدالة والشفافية لدى الموظفين، ورفع مستوى إنتاجيتهم في العمل.

وبيّن آل الشيخ أن مبادرة عفو أول منصة إلكترونية لحوكمة الديات وتقوم بتسهيل مشاركة البيانات بين الكيانات الحكومية وفق ضوابط الحوكمة الرقمية الوطنية للبيانات بما يعزز الانتماء الوطني والحد من مظاهر الانتماء القبلي غير المحمود في جمع الديات، مشيراً إلى أن المبادرة الثالثة “ذهبية” جاءت بتوجيه من سمو أمير المنطقة لإضفاء هوية شجرية للمنطقة لتتوافق مع الطبيعة المناخية لها بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي وإضفاء جمال للمدينة وشوارعها ومصدراً للأكسجين وعامل جذب سياحي واختيار الأشجار بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة وذات الاحتياج الأقل من المياه .

إثر ذلك شهد سمو أمير منطقة حائل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، ويمثلها وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، وأمانة المنطقة ويمثلها أمينها المهندس سلطان الزايدي، التي ستعمل بموجبها أمانة المنطقة على استكمال العمل في مبادرة ذهبية للهوية الشجرية على الطرق الحضرية عبر زراعة شجرة الأكاسيا جلوكا التي تزهر باللون الأصفر اللامع لإضفاء لمسة وهوية خاصة على الطرق الحضرية بهذه النبتة التي تعتبر موفرة لاستهلاك المياه وتصل لارتفاع ٧ أمتار ومتوائمة مع المناخ وظروف الطقس، كما تعد من الأشجار الناجحة في تعزيز الغطاء النباتي بالمنطقة ومتماشية مع مبادرة السعودية الخضراء.

وفي نهاية الحفل أعرب الأمير عبد العزيز بن سعد في تصريح صحفي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر لإمارات المناطق بمتابعة سمو وزير الداخلية الذي مكَّن إمارة المنطقة من الانطلاق نحو آفاق رحبة من التطوير وإطلاق المبادرات النوعية والتكامل في الأداء مع الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة بما يعود بالفائدة على تنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها.

وأشاد بمنظومة العمل الخلاقة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وحرص أبناء الوطن على إحداث حراك تنموي، مؤكداً أن العمل أصبح ملموساً والتطور مشاهداً وبات التطلع مضاعفاً لما سيأتي، منوهاً بمبادرات الإمارة ميثاق وعفو وذهبية للهوية الشجرية التي ستكون جزءً من هوية أشمل لكنوز وإرث وتراث المنطقة وبيئتها وجمالها، وبجمال مبادرات وروح وعطاء أبناء المنطقة وحماسهم لتطوير منطقتهم والوصول بها إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات.