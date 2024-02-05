الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل أمين منطقة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على معدلات الإنجاز في المشاريع البلدية التي تنفذها الأمانة وأبرز المستجدات في البرامج والخدمات القائمة, منوهًا بدعم القيادة الحكيمة لمشاريع أمانة المنطقة وحرص ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيداً بجهود أمانة المنطقة عبر مشاريع أنسنة المدن وجودة الحياة والتطور الملموس.

من جهته ثمن المهندس الزايدي المتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع البلدية في المنطقة ، مؤكداً أن المشاريع تسير بشكل تصاعدي نحو وضع حائل في المكانة اللائقة بين المدن الحضارية والسياحية المستوى المحلي والدولي.