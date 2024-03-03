الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏يستقبل أمين منطقة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي .
واطلع سموه على تقرير أعمال الأمانة خلال فعاليات يوم التأسيس وفعاليات الإجازة المدرسية ، وكذلك ما يخص الاستعدادات لمنصة ” جود الإسكان ” في المنطقة .
ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمشاريع والخدمات البلدية ومنتجات الإسكان، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مشيداً بجهود أمانة المنطقة ونجاح فعالياتها وبرامجها ، متطلعاً إلى المزيد من الجهود والنجاح .
من جهته أكد المهندس الزايدي أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتعاون الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بالمنطقة وتعاون المواطنين والمقيمين مكّن من تحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات والمشاريع والبرامج البلدية والتنموية وأنسنة المدن وجودة الحياة، مما جعل الجميع يعايش ويلمس مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويشاهدها بالمنطقة ، معرباً الزايدي عن شكره لسموه على هذا الدعم المستمر وهذا التحفيز .