الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏يستقبل أمين منطقة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏بمكتبه اليوم ، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي .‏

واطلع سموه على تقرير أعمال الأمانة خلال فعاليات يوم التأسيس وفعاليات الإجازة المدرسية ‏، وكذلك ما يخص الاستعدادات لمنصة ” جود الإسكان ” في المنطقة .‏

ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ‏عهده الأمين – حفظهما الله – للمشاريع والخدمات البلدية ومنتجات الإسكان، وبمتابعة من وزير ‏الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مشيداً بجهود أمانة المنطقة ونجاح فعالياتها وبرامجها ، ‏متطلعاً إلى المزيد من الجهود والنجاح .‏

من جهته أكد المهندس الزايدي أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو أمير ‏المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتعاون الجهات الحكومية والأهلية ‏والخاصة بالمنطقة وتعاون المواطنين والمقيمين مكّن من تحقيق قفزات نوعية في مجال ‏الخدمات والمشاريع والبرامج البلدية والتنموية وأنسنة المدن وجودة الحياة، مما جعل الجميع ‏يعايش ويلمس مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويشاهدها بالمنطقة ، معرباً الزايدي عن ‏شكره لسموه على هذا الدعم المستمر وهذا التحفيز .‏