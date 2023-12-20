الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل وأعضاء منتخب الجامعة لكرة القدم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف ، وأعضاء منتخب جامعة حائل لكرة القدم بجهازيه الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس دوري الجامعات السعودية.

وهنأهم سموّه بهذه المناسبة، وتحقيق هذا الإنجاز، حاثاً إياهم على الاستمرار ومواصلة الإنجازات التي تحقق أهداف الجامعة، وكل ما يخدم الرياضة الجامعية ، مشيداً بجهود الجامعة في إبراز وتعزيز دور الشباب الطموح، وتوفير البيئة المناسبة لاحتضان وتطوير ما لديهم من مهارات، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة واهتمام معالي وزير التعليم وجهود رئيس جامعة حائل وزملائه.

من جهته قدم رئيس جامعة حائل الشكر لسموّ أمير المنطقة على الدعم الدائم والمستمر لكل ما يخدم المنطقة بشكل عام، والجامعة بشكل خاص، والذي يعد محفزاً لتحقيق التميز وجعله منهجًا وأسلوبًا مستمرًّا.