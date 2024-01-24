الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للإسكان الخيري

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للإسكان الخيري المهندس سعود بن فهد آل علي، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اعتماد المجلس في دورته الثالثة ولمدة أربع سنوات.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لمشاريع الإسكان بمناطق المملكة ومشاريع الإسكان التنموي والخيري، بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جمعية حائل للإسكان الخيري لخدمة المستفيدين.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن خطط وبرامج ومشاريع الجمعية المستقبلية في دورة المجلس الجديدة، ومنها مشروع إحياء لإقامة 30 وحدة سكنية تبرعت بها جمعية بنيان النسائية للإسكان، ومؤسسة سديد الوقفية، وجمعية بنيان للخدمات، وذلك بإشراف جمعية حائل للإسكان الخيري.