الأمير عبدالعزيز بن سعد يشهد توقيع عقد تصنيع وتوريد زجاج مشروع مستشفى حائل العام

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد زجاج مشروع مستشفى حائل العام تحت الإنشاء بين مصنع التبيناوي للزجاج وشركة صانعات الألمنيوم المحدودة الوفاب، بكميات تتجاوز 7000 متر مربع من الزجاج العازل، حيث يقع مشروع المستشفى في أرض هيئة تطوير منطقة حائل.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، بمتابعة معالي وزير الصحة، مثنياً على جهود هيئة تطوير المنطقة والقطاع الصحي بالمنطقة، مشيراً لأهمية المشروع وإنجازه بجودة وبالوقت المحدد حسب خطة عمل استكمال المستشفى.

حضر مراسم توقيع العقد مدير الإدارة العامة للبرامج والمشاريع بهيئة تطوير منطقة حائل محمد بن مهدي آل سالم ، ومدير مصنع التبيناوي للزجاج فيصل بن مهدي التبيناوي ، ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية في تجمع حائل الصحي فهد بن مياح الشمري.