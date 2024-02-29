الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على أرقام وإحصائيات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لعام 2023م

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على أرقام وإحصائيات الخطوط الجوية العربية السعودية في المنطقة خلال عام 2023 م ، حيث بلغت السعة المقعدية 605408 مقاعد وأعداد المسافرين 434345 مسافرا وبلغ عدد الرحلات 4220 رحلة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتَي حائل والقصيم عبدالرحمن بن صالح العيدان ورؤساء قطاعات الخطوط السعودية بالمنطقة .

وتسلم سموه التقرير السنوي لخدمات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة .

ونوّه سموه خلال الاستقبال بأهمية الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية السعودية وقطاعاتها وخدماتها اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على تسيير الرحلات الجوية من المنطقة وإليها، متطلعاً لمضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة.

من جهته أعرب العيدان عن شكره لسمو أمير منطقة على ماتجده خدمات الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة من مساندة ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الخطوط بالمنطقة على تقديم خدمات مثلى للمسافرين من وإلى مطار حائل الدولي .