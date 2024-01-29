الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على التقرير السنوي للمسؤولية المجتمعية بشركة مياه آبار حائل

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , على التقرير السنوي للمسؤولية المجتمعية بشركة مياه آبار حائل لعام 2023م.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان.

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره ضمن المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به شركة مياه آبار حائل لخدمة المجتمع.

ونوه الرضيمان بالمساندة المستمرة من سمو أمير المنطقة لأعمال المسؤولية المجتمعية بالمنطقة.