الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على الخطة الإستراتيجية لجامعة حائل

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة.

ونوّه سموه، في مستهل الاجتماع، بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, مؤكداً على أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني، والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واستعرض سموه التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية وكذلك تقارير اللجان الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار, كما اطلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار, ووجه بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.