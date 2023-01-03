الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على تصاميم مشروع المنطقة المركزية ويُدشّن موقع المنتزه البري في حائل

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، على تصاميم مشروع المنطقة المركزية شمال مبنى إمارة المنطقة، الذي تعمل أمانة المنطقة على تنفيذه، بدعم من القيادة الحكيمة، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه اليوم أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وفريق العمل للمشروع, بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

ودشن سموه موقع المنتزه البري الذي تم تخصيصه من أمانة المنطقة لإقامة المخيمات البرية، مستمعاً لشرحٍ عن تجهيزات المنتزه وآلية تنظيم مناطق التخييم التي تضمن خدمة المتنزهين بشكل مناسب، مطلعاً على مساحة الموقع التي تبلغ 2000 متر مربع، وتقع جنوب وشمال منطقة حائل، ومستعرضاً آلية التقديم لحجز موقع المخيم من قبل المواطنين والمقيمين.

ووجه سموه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على تنظيم الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المخيم والقضاء على المخيمات العشوائية والملاحظات – إن وجدت -، والمحافظة على المشهد الحضاري للمخيمات.

من جانبه أشار المهندس الزايدي إلى اكتمال الاستعداد والتجهيز لموقع المنتزه البري الذي تقوم عليه بلدية الجنوب وبلدية الشمال، الذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء هذا العام، وفقاً لتوجيهات سمو أمير حائل وسمو نائبه، ‏في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم التي تشهد إقبالاً على المتنزهات والأماكن البرية.

وبيّن أنه من ضمن الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، زراعة عشرين شتلة برية يقوم بها المستفيد من المخيم لزيادة الغطاء النباتي بموقع المخيمات، حيث سيتم تكريم المخيمات التي تعتني بالتشجير والمظهر العام للمخيم، مشدداً على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم العشوائي، داعياً الراغبين في التسجيل إلى الدخول على موقع الأمانة الإلكتروني.