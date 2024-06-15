الأمير عبدالعزيز بن سعود يؤكد اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن واهتمام القيادة البالغ بحجاج بيت الله الحرام

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، في ظل الاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بحجاج بيت الله الحرام، وتوجيهاتهما – أيّدهما الله -، ببذل قصارى الجهود لتيسير أدائهم للنسك بأمن وأمان.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم أعضاء اللجنة الأمنية بالحج والقيادات الأمنية والعسكرية للقطاعات المشاركة في مهمة الحج، في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

وثمن سموه الجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1445هـ، باحترافية عالية، وجاهزية تامة لوأد أي تجاوز من شأنه تعكير صفو الحج.

وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ مما أسهم بفضل الله في نجاح وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية، وهم ينعمون بالأمن والأمان، موجهًا سموه في تعزيز كافة الجهود للاستمرار في تيسير وتسهيل أداء حجاج بيت الله مناسكهم خلال الفترة المقبلة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وكان معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي قد قدّم خلال اللقاء إيجازًا عن النتائج التي حققتها قوات أمن الحج خلال ما تم تنفيذه من مراحل الخطط الأمنية، مؤكدًا جاهزية جميع الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام لتنفيذ بقية مراحل الخطط الأمنية لضمان أمن وسلامة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، أعضاء اللجنة الأمنية بالحج والقيادات الأمنية والعسكرية للقطاعات المشاركة في مهمة الحج.