الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عددٍ من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن بينها المخيمات المطورة بمشعر عرفة، وساحات نزول الحجاج الجديدة بمزدلفة، بالإضافة إلى طريق المشاة الجديد (المشعر الحرام) الذي يضم مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدم في إنشائه مواد صديقة للبيئة تدعم الاستدامة، وتسهم في تخفيف درجات حرارة مسارات المشاة.

كما دشن سموه خلال الجولة مشروع كدانة الوادي بمشعر منى الذي صمم ونفذ وفق الهوية المعمارية للمشاعر المقدسة، ويضم أبراجاً متكاملة الخدمات بهدف إثراء تجربة الحجاج وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، ومعالي وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي مستشار رئيس أمن الدولة الأستاذ أحمد الثقفي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج عائض الغوينم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج.