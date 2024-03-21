الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن عدداً من مراكز الاستجابة السريعة والأنظمة التقنية لحرس الحدود بتبوك

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من مراكز الاستجابة السريعة والأنظمة التقنية لحرس الحدود بمنطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك.

وتأتي مراكز الاستجابة السريعة ضمن برنامج القدرات الأمنية لتطوير الأنظمة المتكاملة لحرس الحدود، الذي يهدف إلى بناء منظومة متطورة وحديثة من أنظمة المراقبة الإلكترونية وأنظمة القيادة والسيطرة في 40 مركزاً على الحدود البحرية والبرية للمملكة، بينها 6 مراكز ضمن حدود مسؤوليات منطقة تبوك.

كما دشن سموه، عدداً من الأنظمة والخدمات الإلكترونية لحرس الحدود شملت نظام المراسلات الإلكترونية، ونظام المستودعات والعهد ومراقبة المخزون، ونظام همة، ومنصة ذكاء الأعمال، وتسهم تلك الأنظمة والخدمات في تحقيق التحول الرقمي الشامل لحرس الحدود.