الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة عسير

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة عسير.

ويأتي تدشين المقر في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز الأمن البيئي في مناطق المملكة كافة.

واطلع سموه على مرافق المبنى والتجهيزات الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تعزز من قدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

كما دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود تطبيق ضبط المخالفات البيئية، وهو منظومة متكاملة من الخدمات الذكية تهدف إلى تطوير الإجراءات الميدانية والإدارية، من خلال دعم تسجيل المخالفات البيئية في مختلف مناطق الانتشار.

وكان سموه قد اطلع على عدد من الآليات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قوات الأمن البيئي في تنفيذ مهامها.

حضر التدشين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية