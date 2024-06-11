الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل الختامي للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، الحفل الختامي للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وقد ألقى المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، كلمة خلال الحفل عبر فيها عن شكره لسمو وزير الداخلية على رعايته للحفل، مبينًا أنه من ضمن أهداف الخدمات الطبية لحج هذا العام العمل المشترك والتكاملي مع جميع القطاعات من خلال التأهب والاستعداد الأمثل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمراكز الصحية التابعة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية وتجهيز مناطق للعزل وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، إلى جانب العمل على التطبيق التام لإجراءات الطب الوقائي وتنفيذ العديد من برامج التوعية الصحية.

وأكد أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تعمل على التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي والأدوار التي تقوم بها جميع الجهات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

وشاهد سموه خلال الحفل عرضًا مرئيًا عن جهود الخدمات الطبية في خدمة رجال الأمن في الميدان، واستعراض لأبرز فعاليات المنتدى من جلسات علمية وورش عمل ومسابقة الهاكاثون، كما كرم سموه الفرق الفائزة في مسابقة هاكثون المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد زار المعرض المصاحب للمنتدى، واطلع على أبرز التقنيات المستخدمة لصحة وسلامة ضيوف الرحمن.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.