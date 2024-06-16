الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه الله – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، باليُمن والخير والصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.