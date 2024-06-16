الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى ‏آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، باليُمن والخير والصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.