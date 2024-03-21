الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من المواطنين من أهالي منطقة حائل

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لأهالي منطقة حائل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في منطقة حائل، اليوم، لعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وقد أعد حفل لهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى المواطن الدكتور يوسف بن محمد الثويني، كلمة عبر فيها عن شكر وامتنان أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام بمنطقة حائل وجميع مناطق المملكة، مثمنين لسمو وزير الداخلية زيارته للمنطقة، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يديم على المملكة استقرارها وأمنها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.