الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والخدمات الصحية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام.

وزار سموه خلال جولة قام بها في المستشفى عدداً من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية، واطمأن على وضعهم الصحي، داعياً الله -عز وجل- أن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، ويمن عليهم بالشفاء العاجل، مقدماً سموه لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع، وهم ينعمون بالأمن والصحة والعافية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود.