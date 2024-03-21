الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة تبوك

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بالقيادات الأمنية في منطقة تبوك.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، بجهود رجال الأمن التي بذلوها ويبذلونها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة.