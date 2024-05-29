الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة جازان

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بالقيادات الأمنية في منطقة جازان، وذلك في مقر شرطة المنطقة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، للقيادات الأمنية بمنطقة جازان ولمنسوبيهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، بالجهود المستمرة التي تبذلها القطاعات الأمنية في منطقة جازان وجميع مناطق المملكة، ودورها في تعزيز الأمن وتوفير سبل الأمان والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين والسياح.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.