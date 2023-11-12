الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

ومن الجانب الجامبي، معالي وزير الخارجية الدكتور مامادوا تانجارا، ومعالي وزير العدل داودا جاللو، ومعالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية سيدي كيتا، ومعالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف بابوكر جوف، والمدير التنفيذي لأمانة منظمة التعاون الإسلامي بجامبيا السفير يانكوبا ديبا، و سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة السفير عمر جبريل سالا.