الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي منطقة نجران

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لأهالي منطقة نجران.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في إمارة منطقة نجران، اليوم، لعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.

وأكد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء، أن زيارته لمنطقة نجران تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة – حفظها الله – وحرصها على كل ما يحقق رفاهية المواطنين في جميع مناطق بلادنا الغالية.

وقد أعد حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها المواطن حسين بن محمد حرفش كلمة ثمن فيها الاهتمام الكبير والعناية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمنطقة نجران وسائر مناطق المملكة، مقدراً باسم الأهالي الرعاية والتوجيهات الحكيمة بتسخير الإمكانات والممكنات لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة، وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المستدامة، التي تخدم المنطقة ومحافظاتها في مختلف المجالات، معبراً عن شكره لسمو وزير الداخلية لزيارته للمنطقة، مشيداً باسم أهالي منطقة نجران بما يقدمه منسوبو الأمن البواسل في حفظ الأمن والاستقرار.

ودعا الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ للوطن أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره.