الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام مكافحة المخدرات وعدداً من قيادات المكافحة في منطقة عسير

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وعدداً من قيادات مكافحة المخدرات في منطقة عسير، وذلك في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعسير.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للجميع، مؤكدًا سموه أنه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لتعقب وضبط مروجي ومهربي المخدرات والتعامل معهم بكل حزم لحماية الوطن من آفة المخدرات، ومن نشاطاتهم الإجرامية.

وأشاد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء، بالجهود التي يبذلها رجال المكافحة في منطقة عسير بجانب زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى للتصدي لمخططات مهربي ومروجي المخدرات التي تستهدف أمن الوطن وشبابه.

وكان سموه قد اطلع على موجز قدمه منسوبو ومنسوبات مكافحة المخدرات بعسير اشتمل على أبرز الإنجازات التي حققتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى أهم الجوائز المحلية والدولية التي حصلت عليها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجالات التوعية بأضرار المخدرات.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.