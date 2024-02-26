الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية العراقي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس ، معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني ، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى ، ومدير الإدارة العامة للشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.