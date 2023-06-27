الأمير عبدالعزيز بن سعود ينوه بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة، اليوم، أن جهود الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية في وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، أسهمت بفضل الله في نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها حيث لم يسجل – ولله الحمد – أي حالة قد تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم التروية، موجهًا سموه بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم، وقد أتموا نسكهم بكل طمأنينة ويسر.

وقدم معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي خلال اللقاء تقريرًا موجزًا عن نتائج مراحل الخطط الأمنية في الحج التي تم تنفيذها بنجاح في ظل التكامل بين الجهات الحكومية، مؤكدًا على جاهزية جميع الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام لتنفيذ بقية مراحل الخطط الأمنية لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وأعضاء اللجنة الأمنية بالحج، وقيادات قوات أمن الحج.