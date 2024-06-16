الأمير عبدالله بن بندر يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبّر سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام الكريم بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.‏‫