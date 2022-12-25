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الأمير عبدالله بن بندر يطلع على سير العمل في برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 7:47 مساءً

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, مقر برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل المسعد.

واطّلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في جميع أقسام البرنامج، ثم اجتمع مع أعضاء البرنامج استعرض خلاله أهم منجزات البرنامج وأبرز ما تحقق، والخطوات التطويرية القادمة، كما تفقد مركز التميز العسكري ومكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني, إضافة إلى مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 7:47 مساءً
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