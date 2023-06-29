الأمير عبدالله بن بندر يلتقي قادة قوات الحرس الوطني المشاركة في مهمة أمن حج هذا العام

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني قادة قوات الحرس الوطني المشاركة في مهمة أمن حج هذا العام 1444هـ، وذلك في مقر معسكر القوات بالشرائع.

واستمع سموه لشرح عن المهام المسندة لقوات الحرس الوطني وما تم تنفيذه من تنظيم ومهام وواجبات للقوات المشاركة في عمليات حفظ النظام العام بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج عام 1444هـ.

ثم قدم سمو وزير الحرس الوطني التهنئة للقوات المشاركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود المباركة التي قامت بها قوات الوزارة من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على أمنهم وراحتهم، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام كان امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ التي أسهمت في رفع جودة أداء الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن.